FBI revela novas imagens de suspeito de assassinar Charlie Kirk





BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O FBI revelou novas imagens do suspeito de ter assassinado Charlie Kirk, influenciador aliado de Donald Trump morto nesta quarta-feira (10) durante evento público em universidade no estado de Utah.

Nas imagens, é possível ver um homem aparentemente jovem, usando um boné, uma calça escura e uma camiseta preta de manga longa, com uma bandeira americana, uma águia e as expressões "land of the free" e "home of the brave" (terra dos livres e lar dos corajosos), frases que encerram o hino dos Estados Unidos.

Não é possível ver o homem carregando armas, mas ele levava mochila que parecia estar cheia, de acdo com as imagens.

As autoridades ainda estão a procura do atirador, que matou Kirk com um tiro no pescoço enquanto o influenciador participava de debate na Universidade do Vale de Utah. Kirk ficou famoso justamente por esse tipo de evento, em que filmava debates com estudantes.

Mais cedo nesta quinta, o FBI já havia divulgado uma foto do suspeito e afirmou ter encontrado uma arma que acredita ter sido usada no assassinato.

"Hoje encontramos o que acreditamos ser a arma usada. É uma 'bolt action rifle' [um tipo de fuzil]. Foi encontrada em uma área de mata. Os investigadores também coletaram impressões digitais", disse o agente especial do FBI, Robert Bohls, em entrevista.

Segundo o Wall Street Journal, os agentes que encontraram a arma acharam gravadas na munição "expressões de ideologia transgênero e antifascista". A informação está em um relatório interno das equipes envolvidas no caso, de acordo com uma pessoa familiarizada com a investigação. Se confirmado, esse dado deve reforçar o discurso de Trump, pouco depois do assassinato, culpando a "esquerda radical" pelo crime, como "consequência trágica de demonizar aqueles de quem se discorda".

Segundo o FBI e autoridades estaduais, o atirador chegou ao campus minutos antes do início do evento com Kirk e pôde ser visto em imagens de câmeras de segurança subindo escadas para acessar o telhado de um prédio próximo, de onde disparou o tiro.

O atirador pulou do telhado e fugiu para um bairro vizinho, segundo o agente do FBI Robert Bohls.

Após ter sido alvejado no pescoço, Kirk chegou a ser levado ao hospital e a passar por cirurgia, mas não resistiu.

Trump decretou luto oficial de cinco dias em todo o país. O republicano culpou o discurso da "esquerda radical" pelo assassinato e disse que o crime foi a "consequência trágica de demonizar aqueles de quem se discorda".