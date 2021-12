Fauci pede a americanos que não convidem parente não vacinado para feriado

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Em meio ao crescente número de novos casos da Covid-19, devido à variante da ômicron, o principal assessor do governo dos Estados Unidos para a pandemia, dr. Anthony Fauci, pediu nesta quinta-feira (23) aos americanos que não convidem parentes não vacinados para o feriado ou mesmo temporada de férias. A declaração de Fauci ocorreu depois que uma repórter da rede de TV MSNBC o questionou "se alguém da sua família não for vacinado, você deveria pedir para ele não comparecer?" "Sim, eu faria isso", respondeu Fauci, sem pensar duas vezes. "Acho que estamos lidando com uma situação séria o suficiente. Agora, se houver uma pessoa não vacinada, eu diria: 'Sinto muito, mas não desta vez. Talvez outra hora, quando tudo isso acabar.'" Apenas três semanas depois de ter sido descoberta nos Estados Unidos, a cepa já é responsável por 73% dos novos casos de covid-19 no país. A estimativa, dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, levou em conta o período de uma semana encerrado em 18 de dezembro. O aumento é 70% maior do que uma semana atrás, e mais de 72% maior do que há duas semanas, quando a ômicron, também conhecida como B.1.1.529, foi estimada como responsável por 0,4% de todos os novos casos da doença. A variante foi detectada em todos os Estados norte-americanos, exceto Oklahoma e Dakota do Norte. Em algumas partes do país —incluindo as áreas de Nova York, Nova Jersey, grande parte do Sul, e o Noroeste do Pacífico— a variante responde por mais de 90% dos novos casos.

