Família real divulga foto da princesa Charlotte em seu aniversário de 6 anos

Em comemoração ao aniversário de 6 anos da princesa Charlotte, neste domingo, 2, a família real britânica divulgou uma foto inédita da única filha do príncipe William e da duquesa de Cambrigde, Kate Middleton. A imagem foi publicada no perfil oficial da realeza no Instagram.

"Desejamos um feliz sexto aniversário à princesa Charlotte hoje", dizia a publicação feita no sábado, 1º, um dia antes do aniversário da bisneta da rainha Elizabeth II, que é a quarta na linha de sucessão ao trono da Inglaterra.

O retrato da princesa sorridente em seu vestido azul florido já recebeu mais de 930 mil curtidas na página de Instagram da família real.

A imagem de aniversário divulgada pela realeza britânica faz parte de um ensaio fotográfico em comemoração aos 10 anos de casamento de William e Kate. O casal subiu ao altar da Abadia de Westminster, no Reino Unido, em 29 de abril de 2011.

Momento em família

Recentemente a conta oficial do Palácio de Kensington divulgou um vídeo do momento em família do duque e da duquesa de Cambridge com seus três filhos, príncipe George, 7, princesa Charlotte, 6 e príncipe Louis, 3. "Obrigado a todos pelas mensagens de carinho pelo nosso aniversário de casamento. Nós somos imensamente gratos pelos 10 anos de apoio que recebemos como uma família", agradecia o casal ao comemorar sua boda de zinco.