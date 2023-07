Família espera há 1 mês translado para sepultar brasileiro morto nos EUA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A família de Matheus Martines Gaidos aguarda há 28 dias a liberação do corpo do jovem para translado até São Paulo.

Matheus foi assassinado a tiros após brincar com o cachorro de um homem em Oakland, na Califórnia. O crime aconteceu em 21 de junho.

O corpo de Matheus ainda não foi liberado para translado e a família não conseguiu sepultar o corpo em São Paulo.

Há duas semanas, a polícia de Oakland prendeu Eric Locelvira, suspeito de atirar contra Matheus. O homem teria se irritado com a interação do brasileiro com o cachorro.

A tia de Matheus, Suzi Martines, diz que ele se mudou para os EUA para fugir da violência de São Paulo. Descontente com a vida nos EUA, principalmente por se sentir sozinho, ele estava com passagens compradas para voltar ao Brasil em agosto.

Procurado, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que tem prestado assistência consular aos familiares. "Informações detalhadas poderão ser repassadas somente mediante autorização dos familiares diretos. Assim, o MRE não poderá fornecer dados específicos sobre casos individuais de assistência a cidadãos brasileiros".

"Ele sempre considerou o Brasil um país violento e desde bem novo buscou uma vida melhor, com mais qualidade, morando no exterior. O sonho dele era construir uma família e estava trabalhando para ter um futuro melhor", disse Suzi Martines, tia de Matheus Gaidos.

"Em caso de falecimento de cidadão brasileiro no exterior, os consulados brasileiros poderão prestar orientações gerais aos familiares, apoiar seus contatos com o governo local e cuidar da expedição de documentos, como o atestado consular de óbito, tão logo terminem os trâmites obrigatórios realizados pelas autoridades locais", diz a nota do Ministério das Relações Exteriores

RELEMBRE O CASO:

Matheus era entregador de flores e esperava um cliente na rua quando elogiou o cão, que passeava com um casal.

Um vídeo de uma câmera de segurança mostra que, após Matheus falar algo, Eric se dirige ao brasileiro e o empurra. Matheus reage e joga um buquê de flores contra o suspeito.

O homem, então, saca uma arma e atira contra o brasileiro, fugindo em seguida. Matheus chegou a ser levado para o hospital, mas morreu.