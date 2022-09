Família dá volta ao mundo antes que filhos percam a visão

“Pensei: 'Não vou mostrar um elefante em um livro, vou levá-la para ver um elefante de verdade’. E vou encher a memória visual dela com as melhores e mais belas imagens que puder. Estamos focando muito na fauna e na flora. Vimos animais incríveis na África, mas também na Turquia. Estamos realmente tentando fazer nossos filhos verem coisas que não teriam visto em casa e, claro, terem as experiências mais incríveis”.

O casal canadense Edith Lemay e Sebastien Pelletier descobriu que os três filhos Mia, de 12 anos, Laurent, de 5 anos, e Colin, de 7 anos, tem uma condição genética rara que causa perda ou declínio da visão ao longo do tempo. A menina foi a primeira a ser diagnosticada com retinite pigmentos quando tinha apenas 1 ano.

