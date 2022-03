Facebook é bloqueado na Rússia após restringir acesso à mídia estatal do país

Ainda de acordo com Nick, a empresa vai buscar meios de restabelecer o acesso. "Continuaremos a fazer tudo o que pudermos para restaurar nossos serviços para que permaneçam disponíveis para as pessoas se expressarem com segurança e se organizarem para a ação", disse na publicação.

A Roskomnadzor, regulador de comunicações da Rússia, confirmou nesta sexta-feira (4) que bloqueou o Facebook no país. De acordo com a agência de notícias Reuters, o regulador alega que a Meta teria restringido o acesso à mídia russa em sua plataforma.

