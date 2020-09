Fabricante da Budwiser anuncia bolsa de estudos para negros nos EUA

A fabricante da Budweiser, Anheuser-Busch InBev, tomou uma séries de medidas para garantir a diversidade no setor da indústria cervejeira, nos Estados Unidos.De acordo com o R7, a empresa vai conceder 25 bolsas anuais durante cinco anos para cursos de ciências, tecnologia, engenharia e matemática.

A medida é aprender a lidar com injustiças raciais e econômicas após protestos por mortes recentes de negros americanos como George Floyd e Breonna Taylor. Nos EUA, a fabricante é dominada por brancos.

As bolsas da AB InBev são avaliadas em US$ 4.000 cada. Cinco bolsistas em estágio remunerado na divisão de cerveja e suprimentos da empresa nos Estados Unidos, a unidade em que Johnson trabalha, também receberão uma bolsa de US$ 6.000 para o último ano de sua graduação.