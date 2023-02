Fã de serial killers mata namorado com 22 facadas após piada macabra

No seu quarto, a mulher mantinha retratos de notórios assassinos em série emoldurados, como Ted Bundy e Jeffrey Dahmer. Adagas "decorativas" e uma estante em forma de caixão também foram encontradas no local.

Shaye Groves diz que é fã de histórias de assassinos e crimes reais. Ela é suspeita de golpear 22 vezes Frankie Fitzgerald, de 25 anos, com uma adaga que mantinha debaixo do travesseiro.

