Explosão em prédio no centro de Paris deixa ao menos 29 feridos

Em janeiro de 2019, um vazamento de gás causou uma explosão que matou 4 pessoas e feriu 66 no 9º arrondissement. Em abril daquele ano, um incêndio destruiu grande parte do telhado da Notre-Dame.

Localizada no bairro Quartier Latin, a Rua Saint-Jacques leva da Catedral de Notre-Dame de Paris à Universidade Sorbonne e ao hospital militar Val de Grace e fica a poucos quarteirões do popular Jardin du Luxembourg.

Foram mobilizados 20 bombeiros e nove médicos no local. De acordo com o chefe da polícia de Paris, Laurent Nuñez, o incêndio foi "controlado".

