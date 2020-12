Explosão em Nashville, nos EUA, deixa feridos e destrói prédios

Uma explosão deixou três pessoas feridas nesta sexta-feira (25) em Nashville, no estado do Tennessee (EUA). Um veículo explodiu e com o impacto 20 prédios foram danificados, além de vários veículos destruídos.

A polícia local descreveu como um “ato intencional” e os três feridos foram levados para o hospital sem risco de morte. As autoridades pedem que as pessoas evitem o Centro da cidade até que investiguem a explosão.