Explosão em mina na Turquia mata ao menos 22 pessoas e deixa 49 soterradas

Em 2014, a Turquia assistiu ao pior acidente industrial de sua história. Na cidade de Soma, próximo ao litoral do mar Egeu, uma explosão, também em um transformador, deixou 787 mineiros presos abaixo do solo.

A explosão ocorreu por volta das 18h15 do horário local (12h15 no horário de Brasília). Em um primeiro momento, a Autoridade da Turquia para Gestão de Desastres atribuiu o acidente a uma pane em um transformador elétrico. Mais tarde, voltou atrás na informação, dizendo que a causa da explosão ainda era desconhecida.

Segundo ela, horas depois do acidente uma equipe de mais de 70 encarregados do resgate conseguiram chegar a uma profundidade de 250 metros. Não se sabe se descer mais vai ser possível ou se a passagem estará bloqueada. De acordo com o governo, 110 trabalhadores estavam no local no momento da explosão.

