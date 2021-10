Explosão em mesquita deixa ao menos 100 mortos e feridos no Afeganistão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma explosão em uma mesquita xiita na cidade de Kunduz, no nordeste do Afeganistão, deixou ao menos 100 mortos e feridos, relatou a Missão da ONU no país. Segundo o Talibã, o ataque foi causado por um homem-bomba.

A ação ocorreu por volta do meio-dia (hora local) em um dia que é considerado sagrado pelos muçulmanos. Os feridos estão sendo atendidos no Hospital Central de Kunduz e nas instalações da ONG Médicos Sem Fronteiras (MSF).

Apesar de não ter sido reivindicado por nenhum grupo, a ação tem o formato dos ataques do grupo terrorista Estado Islâmico, formado por islâmicos sunitas, e que tem um braço muito ativo no território afegão, o EI de Khorasan (Isis-K ou EI-K).

Nas redes sociais, a ONU afirmou que o ataque de hoje é parte de um padrão "perturbador" de violência. "É o terceiro ataque mortal esta semana, aparentemente visando uma instituição religiosa. O Estado Islâmico assumiu a responsabilidade pelo incidente de domingo, próximo a uma mesquita de Cabul. Ainda não se sabe o autor do ataque de quarta-feira a uma madrassa em Khost".

Desde que os talibãs, que também são sunitas, retomaram o poder no Afeganistão, em 15 de agosto, o EI-K vem realizando ações pontuais para enfrentar os "rivais". Apesar de ambos estarem na mesma vertente islâmica, cada um se considera mais "importante" e detentor dos "saberes" do que o outro. Enquanto os talibãs tem uma visão mais nacional, de criar um "emirado islâmico" no Afeganistão apenas, os membros do EI querem fazer uma dominação ampla, expandindo seus "poderes" pelo mundo.

Além disso, o EI considera os muçulmanos xiitas como "hereges" que devem ser eliminados.

O porta-voz do Talibã, Zabihullah Mujahid, informou que "forças especiais" foram enviadas ao local para investigar o caso.