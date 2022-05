Explosão em hotel de luxo em Cuba deixa ao menos 4 mortos e 19 feridos

A explosão foi registrada pouco depois das 11h no horário local (12h em Brasília), gerando uma nuvem de fumaça e pó que cobriu a avenida Prado, a principal do centro da capital cubana, onde fica o hotel.

Imagens feitas por testemunhas mostram um rastro de destruição no centro da cidade. A fachada do edifício, que estava em obras, ficou completamente destruída.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma explosão atingiu o Hotel Saratoga, estabelecimento de luxo em Havana, capital de Cuba, na manhã de hoje, deixando pelo menos quatro mortos, 19 feridos e 13 pessoas desaparecidas, de acordo com representantes do presidente do país, Miguel Díaz-Canel, em comunicados publicados nas redes sociais.

