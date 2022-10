Explosão destrói parte de ponte estratégica que liga Rússia à Crimeia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em momento delicado para as forças da Rússia, que acumulam derrotas nos campos de batalha da Guerra da Ucrânia, uma forte explosão destruiu neste sábado (8) parte da única ponte que conecta o território russo à península da Crimeia, anexada pelo Kremlin em 2014. A estrutura é considerada rota crucial de abastecimento para as tropas de Vladimir Putin no país invadido.

Autoridades russas afirmaram que um caminhão explodiu, o que provocou incêndio também em sete tanques de um trem que transportava combustível. Ao menos três pessoas morreram, segundo informações preliminares.

Trechos da ponte com 19 quilômetros de extensão teriam desmoronado. Não houve danos ao arco da estrutura construída sobre o estreito de Kerch, que separa os mares Negro e de Azov.

A Rússia capturou a Crimeia em 2014, sem um único tiro, e a ponte Kerch foi inaugurada com grande alarde pelo próprio presidente russo, Vladimir Putin, quatro anos depois.

A estrutura representa uma importante rota de abastecimento para as forças do Kremlin, que assumiram o controle da maior parte da região de Kherson, no sul da Ucrânia, e para o porto naval de Sebastopol.

Ainda não está claro se a explosão foi um ataque deliberado ou um acidente, mas o dano à estrutura ocorre em um momento em que a Rússia vem sofrendo sucessivas derrotas nos fronts da guerra. A explosão também aconteceu um dia após do aniversário de 70 anos de Putin.

O chefe do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia, Oleksii Danilov, publicou nas redes sociais um vídeo da ponte em chamas em tom irônico, ao lado de um vídeo de Marilyn Monroe cantando "Feliz aniversário, senhor presidente".

Desde o início da invasão em 24 de fevereiro, autoridades ucranianas têm feito alusões ao desejo de destruir a ponte de Kerch, vista na Ucrânia como um símbolo da ocupação russa na Crimeia. O serviço postal da Ucrânia informou neste sábado que imprimirá um selo especial para comemorar a explosão.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, afirmou que a reação de Kyiv à destruição da infraestrutura "testifica a sua natureza terrorista". Sergei Aksionov, governador russo da Crimeia, afirmou que o tráfego foi suspenso enquanto os danos eram avaliados.

Imagens postadas nas mídias sociais mostraram metade da estrada destruída e a outra metade ainda presa, mas rachada, enquanto um trem na ponte superior foi engolido pelas chamas. Outras tomadas à distância mostraram uma fumaça espessa saindo de parte da ponte.