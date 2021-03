Explosão deixa ao menos 20 mortos e 600 feridos na Guiné Equatorial

O Ministério da Defesa da Guiné Equatorial publicou um comunicado no final do domingo dizendo que um incêndio em um armazém de armas no quartel causou a explosão de munições de alto calibre. A pasta disse que a contagem provisória de mortos era de 20 e afirmou que a causa da explosão será investigada.

O presidente Teodoro Obiang Nguema disse que a explosão aconteceu devido ao "manuseio negligente de dinamite" no quartel militar, localizado no bairro de Mondong Nkuantoma, em Bata.

Uma série de explosões em um quartel militar deixou pelo menos 20 mortos e mais de 600 feridos na Guiné Equatorial, neste domingo, 7, segundo as autoridades do país.

