Explosão de bomba mata 40 pessoas e fere 150 no Paquistão; veja vídeos

Uma bomba explodiu em um comício político no distrito de Bajaur, no noroeste do Paquistão Deixando pelo menos 40 mortos e mais de 100 feridos. (30.07.2023). pic.twitter.com/muYLtRixrX — Alexandre (@Alexand59517985) July 30, 2023

Uma explosão de bomba em uma manifestação do partido islâmico radical Jamiat Ulema-e-Islam (JUI-F) deixou 40 mortos e 150 feridos no Paquistão, no domingo (30). O ataque ocorreu na cidade de Khar, na província de Bajaur, perto da fronteira com o Afeganistão.

A polícia diz que um homem se explodiu no meio da multidão. O JUI-F realizava o comício em busca de apoio para as eleições de final do ano.

Um dos feridos, Adam Khan, contou que estava na manifestação quando a explosão aconteceu. "Era tudo fumaça e poeira em volta, e eu estava embaixo de algumas pessoas feridas. Com muita dificuldade eu consegui ficar em pé, mas apenas para ver o caos e os membros espalhados", disse.

Os hospitais locais declararam situação de emergência por conta do grande número de feridos que começaram a chegar depois da explosão.

A autoria do ataque ainda não foi reivindicada por nenhum grupo político. No entanto, a região é cercada por militantes islâmicos.

O governo paquistanês condenou o ataque e prometeu levar os responsáveis à justiça.