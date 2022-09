Expectativa para reinado de Charles 3º sobe 31 pontos desde maio e chega a 63%

Um outro ponto divide os britânicos: para 53% deles, seria apropriado que o rei se manifestasse sobre questões com as quais ele se preocupa. Mas 30% acreditam que não seria apropriado e 17% não souberam responder.

O aumento da popularidade do novo monarca, porém, não afasta aqueles que defendem a renúncia de Charles em prol de seu filho, o príncipe William: a ideia é apoiada por 35% dos britânicos. Em maio, 25% da população do país acreditava que Elizabeth deveria renunciar em prol de Charles.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O agora rei Charles 3º não falou muito desde a morte de sua mãe, a rainha Elizabeth 2ª. Mas, segundo o instituto de pesquisa YouGov, as poucas palavras ditas foram suficientes para aumentar sua popularidade em 31 pontos percentuais, quando comparada com a de maio. Para 63% dos britânicos, Charles será um bom rei —antes, apenas 32% tinham essa impressão.

