Exército de Israel ataca Gaza em resposta a foguetes lançados contra o país

Fontes de segurança em Gaza relataram dois ataques no sul do enclave de 2,3 milhões de pessoas, um em um campo de treinamento militar em Khan Younis e outro em uma área desabitada perto de Rafah.

"Além disso, o exército alvejou um túnel terrorista do Hamas no sul da Faixa de Gaza", acrescentou o comunicado.

A troca de disparos ocorreu quando a Jihad Islâmica, uma das facções armadas palestinas na Faixa de Gaza, ameaçou Israel com represálias pela morte de dois de seus líderes na quinta-feira, em Jenin, no norte da Cisjordânia ocupada.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Força Aérea de Israel anunciou que realizou ataques aéreos durante a noite do sábado (3) e madrugada deste domingo (4), contra locais do movimento islâmico Hamas, na Faixa de Gaza, após o lançamento de foguetes atribuído ao movimento palestino, em direção ao território israelense.

