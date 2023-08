Executivo do Goldman Sachs é achado morto em rio após deixar boate nos EUA

A Avant Gardner, empresa que cuida da boate Brooklyn Mirage, afirmou que está conversando com as autoridades para ajudar nas investigações.

A polícia não informou se investiga a coincidência entre as duas mortes e os familiares do executivo encontrado ontem creem em um acidente.

Na manhã desta terça-feira (1º), o corpo dele foi encontrado no riacho de Newton, a menos de um quilômetro do local em que ele foi visto pela última vez.

John Castic, analista sênior do banco Goldman Sachs, desapareceu na madrugada do sábado (29) após sair de um show na boate Brooklyn Mirage.

