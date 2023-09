Excesso de radiação faz França suspender vendas de iPhone 12

A Apple lançou o modelo em 2020 e contestou as alegações das autoridades francesas negando que o celular cause quaisquer riscos à saúde, mas também está investigando a situação.

Países europeus estão preocupados desde que a França decidiu suspender a venda do iPhone 12 no país devido o excesso de radiação.

