Ex-policial condenado pela morte de George Floyd é esfaqueado na prisão

Na cena, Derek aparecia ajoelhado sobre o pescoço e as costas de Floyd. A agressão durou mais de 9 minutos e culminou com a morte dele.

Derek Chauvin foi condenado a 21 anos de prisão por matado George Floyd, um homem negro, durante uma abordagem policial. As imagens do crime ganharam a imprensa e causaram revolta em todo o mundo.

Conforme a polícia, Derek foi esfaqueado, mas não corre risco de morte. A polícia não deu detalhes sobre os acusados e nem como tudo aconteceu e evitou tratar do assunto com a imprensa.

