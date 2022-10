Ex-patinadora morre aos 32 anos após sofrer com casos de abuso sexual

A ex-atleta acabou se afundando nas drogas em meio aos traumas. "Bridget morreu na luta contra as drogas depois de muitos anos de dificuldades lidando com o trauma do abuso sexual. Ela era uma linda criança e uma atleta incrível. Nós estamos com o coração partido", informaram os pais em comunicado.

