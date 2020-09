Ex-modelo acusa Trump de abuso sexual

A ex-modelo Amy Dorris acusou Donald Trump de abuso sexual. De acordo com ela, ele teria usado força para tentar beijá-la e agarrá-la em um camarote do estádio onde acontecia o torneio de tênis do US Open de 1997. Os advogados do presidente dos Estados Unidos negam que isso tenha acontecido.

Segundo o jornal inglês "The Guardian", na época dos fatos, ela tinha 24 anos e namorava Jason Binn, um amigo de Trump. O casal foi convidado a ir ao camarote de Trump no estádio onde era disputado o US Open. Amy afirma que foi ao banheiro e, quando saiu, o atual presidente dos EUA a aguardava. "Inicialmente, pensei que ele estava esperando para ir ao banheiro, mas não era o caso, infelizmente."

Ela afirma que houve um breve diálogo entre os dois em que ela até que Trump teria usado a força para se impor. Amy afirma que pediu para ele parar, mas isso não aconteceu.

"Ele enfiou a língua na minha boca, e eu estava o empurrando. Foi quando ele começou a apertar com mais força, e as mãos dele passaram a grudar em mim, pelas minhas nádegas, meus seios, minhas costas, tudo. Eu estava no controle dele e não conseguia sair. Não sei qual nome se dá à situação de colocar a língua na boca de alguém. Eu empurrei para fora com meus dentes.", disse em entrevista ao The Guardian.

Na época, Trump tinha 51 anos. Ao jornal, os seus advogados afirmaram que não houve comportamento inadequado de Trump no camarote e que se algo houvesse ocorrido, haveria testemunhas.