Ex-Flamengo, Willian Arão fala sobre terremoto devastador na Turquia

O jogador Willian Arão, que já jogou no Flamengo e atualmente mora em Istambul, Turquia, contou ao GloboNews detalhes sobre a destruição causada pelo terremoto de 7,8 de magnitude, que deixou mais de mil mortos, nesta segunda-feira (6).

O tremor foi tão forte quanto um registrado em 1939 e que vitimou mais de 30 mil pessoas no país, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

"Os turcos e nós também estamos recebendo [a situação] de uma forma devastadora porque é uma tragédia sem precedente. Eles são muito patriotas. Estão todos mobilizados para tentar ajudar para tentar prestar serviço de alguma forma. Companheiros nossos de trabalho estão soterrados, suas famílias também, então é uma tragédia imensa. Infelizmente o clima também não tem ajudado, porque em algumas partes ainda há neve, tem muito frio, então isso também dificulta um pouco, mas é um clima de luto mesmo, muita tristeza", relatou.

William, que é atualmente é volante do Fenerbahçe, estava concentrado para um jogo que seria na noite de hoje contra o Konyaspor, mas foi adiado por causa do terremoto. De onde o jogador estava até o epicentro do terremoto é cerca de 1,4 mil quilômetros de distância.

"Eu não senti, a gente não sentiu o tremor aqui em Istambul. Depois de saber, tranquilizei a família, perguntei como a minha família aqui em Istambul estava, porque como a gente tinha jogo eu estava concentrado. Depois também falei com os meus irmãos, falei com o meu pai, dizendo que estava tudo bem, mas a gente jogou nessa cidade, em Gaziantep há semanas, e provavelmente muitas dessas pessoas estavam no estádio também. O que eu posso fazer nesse momento é orar pra essas famílias, orar pra que eles consigam resgatar o maior número de pessoas possível, porque é devastador mesmo" complementou.

Até o momento, 1,6 mil pessoas morreram e mais de 5 mil ficaram feridas devido a um terremoto que atingiu a Turquia e o noroeste da Síria.