Ex-ditador Alberto Fujimori pode deixar prisão no Peru, decide Justiça

Fujimori sofre ainda de problemas neurológicos, que provocaram paralisia facial e hipertensão. A família chegou a pedir que ele fosse libertado da prisão em 2020 devido ao risco de contrair Covid-19. A Justiça peruana, no entanto, negou o pedido sob o argumento de que Fujimori é o único detento na base policial na qual está preso em Lima, o que minimiza os riscos de transmissão e o contágio do coronavírus.

BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - A mais alta instância da Justiça do Peru decidiu, nesta quinta-feira (17), que o ex-ditador Alberto Fujimori, líder do país de 1990 a 2000, pode sair da prisão onde cumpre uma pena de 25 anos por violações de direitos humanos e crimes contra a humanidade. O tribunal constitucional autorizou que ele receba um habeas corpus, com o qual poderá deixar o cárcere.

