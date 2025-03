Ex-cirurgião francês acusado de estuprar pacientes confessa ter abusado sexualmente da neta

Em 2006, o equivalente francês do Conselho Regional de Medicina concluiu que a condenação não o impedia de exercer a profissão. Hoje as entidades da categoria afirmam ter adotado procedimentos mais rigorosos.

A polícia apreendeu na casa do acusado uma coleção de bonecas, apetrechos sexuais e milhares de arquivos digitais, com imagens de pornografia infantil e uma espécie de diário no qual, segundo o volumoso inquérito, o cirurgião registrava nomes e idades das vítimas, datas e detalhes sórdidos dos crimes cometidos.

