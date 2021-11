Europa vai barrar empresas que levarem imigrantes às suas fronteiras

Ela afirma que a Belarus atraiu os estrangeiros com a promessa de que eles conseguiriam cruzar as fronteiras da UE —em viagem à Lituânia em agosto, o jornal Folha de S.Paulo ouviu imigrantes que disseram ter recebido essa promessa.

BRUXELAS, BÉLGICA (FOLHAPRESS) - Em mais uma reação à crise de imigração nas fronteiras com a Belarus, a União Europeia vai barrar operadoras de viagens e companhias aéreas que se envolverem com o que o bloco chamou de "instrumentalização de imigrantes".

