EUA/Trump: números da economia no terceiro trimestre serão recordes

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste sábado, em comício na Flórida, que nenhum outro país "se recuperou economicamente" após o baque do novo coronavírus como os Estados Unidos. "Vocês vão ver uma grande série de números do terceiro trimestre saindo em breve, pouco antes da eleição. Os números do terceiro trimestre serão recordes, fenomenais", disse Trump. "O próximo ano será o melhor ano que já tivemos economicamente." Segundo ele, é preciso reabrir escolas e manter os negócios funcionando no país.

Trump disse ainda que vacinas contra o novo coronavírus serão distribuídas "muito em breve" nos EUA. "Estamos a caminho para ter 100 milhões de doses de vacinas antes do fim do ano. A vacina encerrará a pandemia." O presidente dos EUA também voltou a criticar a China por sua reação ao novo coronavírus. "É culpa da China. Eles permitiram que (o vírus) escapasse da China." Trump acusou o país asiático de espionar a campanha presidencial republicana.

Trump elogiou ainda a juíza Amy Coney Barrett, sua indicação para a Suprema Corte, que teve nesta segunda-feira o primeiro dia de audiência de confirmação no Senado. "Amy tem um grande intelecto e é uma grande erudita. Acho que será uma fantástica juíza da Suprema Corte", disse. "A juíza Barrett vai defender nossas leis, nossa liberdade, nossa Constituição como poucos teriam a capacidade de fazer."