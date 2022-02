EUA/Blinken: estou convencido de que Putin irá tentar derrubar governo da Ucrânia

Questionado sobre planos de Moscou de agir para além da Ucrânia, Blinken respondeu que é uma possibilidade que Putin tente realizar. No entanto, neste caso, "há o artigo 5 da Organização dos Países do Atlântico Norte (Otan)", apontou, citando uma cláusula de defesa comum que prevê a intervenção dos países da aliança em caso de agressão externa.

Segundo Blinken, em termos de opções, "tudo está sob a mesa", inclusive sancionar diretamente Putin. Sobre as medidas aplicadas até o momento, o secretário afirmou: "sanções que tomamos junto com nossos aliados terão consequências severas para a Rússia". Segundo ele, as restrições irão afetar capacidade russa de levantar dinheiro no cenário internacional e de conseguir tecnologia, e o impacto será sentido ao longo do tempo.

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, afirmou na noite de quinta-feira, 24, pelo horário de Brasília, que está convencido de que o presidente russo Vladimir Putin irá tentar derrubar o atual governo estabelecido da Ucrânia. Em entrevista à rede, o diplomata apontou que o plano de Putin é colocar Kiev em perigo, atacando a capital e outras grandes cidades. Sobre as ações do governo americano em resposta, disse que se o russo "escalar, nós também iremos". Parte das tropas russas se aproxima da capital ucraniana nesta sexta-feira, 25, e explosões foram ouvidas nos arredores da cidade.

