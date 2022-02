EUA voltam a dizer que Rússia pode atacar Ucrânia 'a qualquer momento'

Assim como a Austrália, os EUA também transferiram sua equipe diplomática para Lviv, a cerca de 70 quilômetros da fronteira com a Polônia. Os funcionários americanos na Organização para Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) também começaram a deixar, de carro, a cidade de Donetsk, no leste da Ucrânia, segundo uma testemunha relatou à agência de notícias Reuters.

Enquanto as linhas diplomáticas seguem abertas, Kiev recebeu até agora quase 1.500 toneladas de munição de aliados, que chegaram em 17 voos, sendo que aproximadamente 180 toneladas vieram dos EUA, publicou no Twitter o ministro da Defesa ucraniano, Oleskii Reznikov.

"Os dois líderes concordaram com a importância de manter a diplomacia e a dissuasão em resposta à concentração de forças militares russas nas fronteiras com a Ucrânia", informou a Casa Branca em um comunicado sobre o telefonema, que durou cerca de 50 minutos.

A insistência na manutenção do diálogo foi o resultado da conversa entre Biden e o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenksi --que considera os EUA alarmistas. Eles falaram por telefone neste domingo sobre a concentração de forças russas nas fronteiras do país europeu.

Sullivan, no entanto, defendeu os alertas americanos afirmando que Washington decidiu compartilhar publicamente sua análise para "evitar que a Rússia pegue a Ucrânia e o mundo de surpresa". O assessor da Casa Branca, por outro lado, contemporizou ao dizer que ainda é possível Putin optar pela via diplomática. "Não estou na cabeça dele."

Ainda assim, Moscou posicionou mais de 100 mil soldados e equipamentos militares em diferentes pontos próximos à fronteira, além dos exercícios na ditadura aliada de Belarus, e o Kremlin diz que pode tomar "ações militares", sem especificar quais, se o Ocidente não aceitar garantias de segurança, dentre as quais a promessa de que a Ucrânia jamais vai ingressar na aliança militar do bloco --proposta que os EUA consideram inaceitável.

O reforço nos alertas vem na esteira de um telefonema entre os presidentes Joe Biden e Vladimir Putin, neste sábado (12), vistos por alguns com otimismo e por outros com ceticismo, por ter terminado sem avanços.

A fala de Sullivan vai na mesma linha da declaração feita pelo porta-voz do Pentágono, John Kirby, à Fox. "Não há sinais de que Putin tenha a intenção de aliviar as tensões", avaliou. "Acreditamos que uma ação militar importante pode ocorrer a qualquer momento."

"Não podemos perfeitamente prever o dia, mas temos dito há algum tempo que estamos na janela [de um ataque]", afirmou neste domingo (13) à emissora americana CNN. Segundo Sullivan, a ofensiva poderia ocorrer ainda nesta semana, provavelmente com fortes ataques com mísseis e bombardeios, seguidos de movimentações de tropas terrestres.

