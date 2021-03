EUA terá programa de empréstimo de US$ 40 bi para iniciativas de energia limpa

Granholm disse ainda que as concessionárias de eletricidade podem alcançar a meta do presidente Joe Biden de 100% de eletricidade limpa até 2035. Para a secretária, é "factível" pensar em 80% a 90% de energia limpa.

Nos últimos anos, o Departamento de Energia disponibilizou US$ 12 bilhões em garantias para a estação de energia nuclear Vogtle, no Estado da Georgia, mas apenas outros poucos empréstimos foram feitos durante o mandato do ex-presidente.

O programa de garantias a empréstimos, que financiou empresas como a fabricante de carros elétricos Tesla, ajudou a lançar os primeiros parques eólicos e solares do país como parte dos esforços do governo Obama para criar "empregos verdes", mas foi deixado de lado durante o governo Donald Trump.

A nova edição do programa será supervisionada pelo empresário de energia limpa de longa data dos Estados Unidos Jigar Shah, um dos pioneiros da energia solar no país.

A secretária de Energia dos Estados Unidos, Jennifer Granholm, disse que o governo do presidente Joe Biden pretende reviver um programa bilionário de garantias a empréstimos para empresas. Segundo Granholm, até US$ 40 bilhões serão disponibilizados para projetos de energia limpa.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.