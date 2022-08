EUA suspendem voos de companhias aéreas chinesas em meio a disputa por covid-19

As ações da China se baseiam em circunstâncias totalmente fora do controle das companhias, segundo comunicado oficial. "Reservamo-nos o direito de tomar iniciativas adicionais" se Pequim impuser "mais medidas", acrescentou o comunicado. Fonte: Associated Press.

O Departamento alega que as companhias aéreas enfrentam "culpabilidade indevida" por passageiros que apresentam resultados de teste negativo antes do embarque, mas testam positivo após chegarem à China.

Até 7 de agosto, se até nove passageiros de um voo testassem positivo para a doença, empresa aéreas poderiam suspender o voo por duas semanas ou reduzir o número de passageiros transportados para 40% do total possível, explicou o Departamento. Desde esta data, as companhias aéreas são obrigadas a suspender voos quando o número de testes positivos atinge 4% dos passageiros.

