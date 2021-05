EUA recuam e anunciam aumento de cota de refugiados para 62,5 mil

O vaivém da decisão ocorre enquanto os EUA enfrentam uma forte alta no número de imigrantes que tentam entrar de modo irregular. Ainda que a situação na fronteira dos Estados Unidos seja diferente da do programa de refúgio, há preocupações crescentes de que o aumento das travessias já tenha sobrecarregado o setor de refugiados do Departamento de Saúde e Serviços Humanos.

Ainda assim, Biden afirmou que os EUA não devem ser capazes de receber os 62,5 mil refugiados até o fim do atual ano fiscal, em 30 de setembro, e que o processo deve "demorar um pouco", mas que o governo está trabalhando "rapidamente para desfazer os estragos dos últimos quatro anos [do governo Trump]".

Em abril, a Casa Branca tinha dito que não aumentaria a cota de 15 mil estrangeiros em busca de refúgio, o número mais baixo desde a criação do programa para refugiados no país, em 1980.

