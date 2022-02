EUA recomendam que seus cidadãos deixem Rússia imediatamente

No quinto dia de conflitos, as atenções voltam-se a Gomel, pequena cidade da Belarus que recebe enviados dos presidentes Putin e Volodimir Zelenski, da Ucrânia, em uma mesa de negociação.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os Estados Unidos recomendaram nesta segunda-feira (28) a seus cidadãos que deixem a Rússia "imediatamente". A orientação foi dada depois que o presidente Vladimir Putin determinou neste domingo (27) que as forças nucleares do país entrem em alerta de combate.

