EUA pretendem retirar todas as tropas do Afeganistão até 11 de setembro

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pretende retirar todas as tropas americanas do Afeganistão até 11 de setembro, o dia do 20º aniversário dos atentados de 2001 às Torres Gêmeas.

Biden deve apresentar sua perspectiva para o futuro e o planejamento para a retirada das tropas na tarde desta quarta-feira, 14, segundo a Casa Branca. O mandatário vai visitar a seção 60 do Cemitério Nacional de Arlington para homenagear os soldados que morreram nos últimos conflitos dos EUA.

A decisão de retirar as tropas até 11 de setembro conflita com um acordo de paz firmado pelo governo do ex-presidente Donald Trump com o Talibã no ano passado, que previa a saída das forças armadas americanas até 1º de maio, mas não deixa espaço para prorrogações no futuro.