EUA preparam sanções contra Belarus

No domingo, Belarus desviou um voo entre Atenas e Vilna para Minsk, medida que, segundo as autoridades do país, foi necessária devido ao alerta de bomba que receberam e que culminou na prisão de um jornalista dissidente que viajava no avião. Para a UE, que imediatamente pediu às companhias aéreas que evitassem o espaço aéreo do país, o alerta de bomba foi uma farsa.

Após as disputadas eleições de 2006, Washington proibiu qualquer transação com essas empresas, sanção levantada em 2015 pelo Tesouro americano, após alguns avanços.

Além das medidas já anunciadas nas últimas semanas, a Casa Branca informou que elabora com a União Europeia uma lista de sanções seletivas contra membros-chave do regime de Lukashenko.

