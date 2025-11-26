   Compartilhe este texto
EUA estendem exclusões de tarifas sobre alguns produtos industriais chineses em meio a trégua comercial

Por Reuters

26/11/2025 15h50 — em
Mundo



WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos estenderam, em um ano, exclusões tarifárias para algumas importações industriais e médicas chinesas, incluindo equipamentos para a fabricação de produtos de energia solar, como parte de uma trégua comercial entre os EUA e a China acordada no início do mês.

O presidente Donald Trump impôs as tarifas da "Seção 301" em seu primeiro mandato com base em práticas de propriedade intelectual de Pequim.

As exclusões, que já haviam sido estendidas gradualmente por mais de um ano, deveriam expirar em 29 de novembro.

"A extensão das exclusões segue o histórico acordo comercial e econômico alcançado entre o presidente Trump e o presidente Xi Jinping da China anunciado pela Casa Branca em 1º de novembro de 2025", disse o Escritório do Representante Comercial dos EUA em um comunicado.

As medidas abrangem 14 categorias de itens relacionados a equipamentos para fabricação de produtos solares e 164 para uma ampla gama de produtos industriais e médicos, incluindo motores elétricos, equipamentos de monitoramento de pressão arterial, componentes de bombas, compressores de ar para automóveis e placas de circuito impresso.

(Reportagem de Jasper Ward, Costas Pitas e David Lawder)

