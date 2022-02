EUA e França aconselham cidadãos a deixarem a Rússia

Ainda neste domingo, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que a União Europeia fechará o seu espaço aéreo para aeronaves russas, incluindo jatos particulares. Antes da decisão formal do bloco, ao menos 18 países europeus já tinham anunciado o veto aos voos, além do Canadá.

Os franceses sugeriram a saída de quem está em visita de curta duração. Já os americanos citaram como motivo as dificuldades de sair com companhias russas, que sofrem veto de voar sobre quase toda a Europa.

