EUA dizem ter matado líder do Estado Islâmico na Síria com drones

Os EUA intensificaram os seus ataques contra suspeitos do Estado Islâmico nos últimos anos. O resultado de ofensiva levou à morte ou a prisão dos mentores do grupo.

O líder Usamah al-Muhajir comandava um grupo terrorista no leste da Síria. As informações são da Folha de S. Paulo.

Autoridades de segurança dos Estados Unidos anunciaram neste domingo (9) que uma operação militar do país matou um líder do Estado Islâmico na região leste da Síria. De acordo com informações do comando americano, o ataque foi feito com drones.

