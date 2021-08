EUA: Biden reunirá líderes em evento virtual pela democracia em dezembro

A Casa Branca aponta que Biden tem afirmado que o desafio de nosso tempo é demonstrar que as democracias podem garantir melhoria de vida para suas populações, lidando com os principais problemas globais. E afirma que o presidente tem revigorado a democracia nos EUA, ao vacinar 70% da população, aprovar um plano de resgate e avançar com legislação bipartidária sobre infraestrutura. O governo americano ainda expressa o compromisso de reconstruir alianças com parceiros democráticos, posicionando-se contra abusos aos direitos humanos e lidando com a crise climática, lutando ainda contra a pandemia da covid-19.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.