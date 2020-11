EUA batem recorde com mais de 202 mil casos e 61 mil internações de Covid

Os Estados Unidos bateram novo recorde com os dados de Covid-19 desta terça-feira (10). Segundo o Sistema Globo, a Universidade Johns Hopkins divulgou que o país superou com mais 201.961 pessoas doentes, e também aumentou o número de hospitalizações de contaminados, com 61.694 internações em apenas um dia.

Os principais estados atingidos neste momento da pandemia são Texas, Illinois, Dakota do Sul, Ohio e Utah. O aumento de casos e de hospitalizações está preocupando as autoridades devido a possibilidade de sobrecarregar as unidades de saúde do país.

O país é o mais afetado pela pandemia, com mais de 10 milhões de casos e cerca de 240 mil mortos.