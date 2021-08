EUA alertam pessoas a não tomarem ivermectina contra Covid: ‘Você não é uma vaca'

Autoridades de saúde do Mississippi, nos Estados Unidos, alertam a população a não tomar medicamento antiparasitário para tratar ou prevenir a Covid-19.

De acordo com a CNN, o Departamento de Saúde do Estado do Mississippi emitiu um alerta na última sexta-feira (20) que o Centro de Controle de Parasitas do Mississippi recebeu um número crescente de ligações de pessoas que tomaram a droga conhecida como ivermectina e que pelo menos 70% dessas ligações estavam relacionadas à “ingestão de ivermectina adquirida em centros de abastecimento de gado.”

A Food and Drug Administration (FDA) não aprovou a eficácia da ivermectina para tratar ou prevenir Covid-19 em humanos e a droga não é um medicamento antiviral.

“Existem usos aprovados para ivermectina em pessoas e animais. Os pacientes devem ser aconselhados a não tomar nenhum medicamento destinado ao tratamento de animais e devem ser instruídos a tomar apenas ivermectina conforme prescrito por seu médico”, disse o alerta do Departamento de Saúde do Estado do Mississippi.