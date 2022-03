EUA acusam Rússia de cometer crimes de guerra na Ucrânia

No início do mês, o procurador-geral do Tribunal Penal Internacional anunciou que abriu uma investigação para apurar eventuais crimes de guerra na Ucrânia. À época, Washington saudou a decisão, embora tenha se recusado, na década de 1990, a ser membro do órgão. Ainda assim, analistas dizem que um processo do gênero contra Vladimir Putin ou outros líderes russos enfrentaria grandes obstáculos e poderia levar anos.

Segundo o responsável pela diplomacia americana, os EUA continuarão rastreando relatos de crimes de guerra e compartilharão as informações coletadas com aliados e instituições internacionais.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.