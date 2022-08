Estupro de turista americana em área central acende alerta em Paris

Policiais chegaram em seguida e prenderam o homem, que vive na periferia de Paris. No interrogatório, ele negou o estupro e teria dito que a vítima havia consentido. A turista foi levada para um hospital e, após prestar depoimento à polícia, voltou para os EUA com o namorado.

O parceiro dela começou a ficar preocupado, do lado de fora, porque ela estava demorando muito. Ele se aproximou do banheiro e ouviu gritos, percebendo que ela estava sendo atacada.

A vítima estava com seu namorado na noite do último sábado (6) à beira do rio, não muito distante da catedral de Notre Dame, um local que é bastante movimentado de dia e à noite. Segundo a imprensa local, a turista parou para ir a um banheiro perto da ponte Louis-Philippe, no quarto "arrondissement".

