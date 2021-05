Estudos mostram causas das 'Listras de Tigre' na sexta lua de Saturno

As grandes e misteriosas fissuras denominadas de “Listras de Tigre”, existentes na superfície de Encélado, a 6ª maior lua de Saturno, podem, enfim, ter sido desvendadas.

Análises das informações coletadas pela sonda Cassini, coordenadas por pesquisadores do Instituto Carnegie, em Washington, revelaram que ao orbitar ao redor de Saturno, Encélado é impactada pela gravidade exercida pelo gigante gasoso e a força das marés do oceano submerso resultantes da influência gravitacional causa deformações, assim como o aquecimento do satélite.

As Listras de Tigre, assim denominadas pela semelhança com as existentes no couro do animal, encontram-se no polo sul de Encélado e medem cerca de 130 quilômetros de comprimento, distantes umas das outras por mais ou menos 35 km de distância. Elas concentram gêiseres que expelem água pela superfície congelada do satélite.

Foram descobertas em 2005, durante sobrevoos da sonda espacial Cassini, da NASA, a agência espacial norte-americana e até onde se sabe, nenhum outro objeto no Sistema Solar apresenta fissuras iguais às Listras de Tigre.

Uma curiosidade sobre elas é que elas foram batizadas com os nomes de “Bagdá”, “Cairo”, “Damasco” e “Alexandria”, em homenagem a cidades que figuram na obra “As Mil e Uma Noites”.

EXPLICAÇÕES

O surgimento das listras dá-se conforme o satélite sofre períodos de resfriamento, parte do oceano que se encontra sob a superfície congelada. Dessa forma, o líquido, ao se solidificar, sofre expansão, fazendo com que a camada de gelo se torne mais grossa próximo à superfície.

Dados obtidos pela Cassini revelaram também que as regiões polares da luazinha são as mais afetadas por esses fenômenos, uma vez que as camadas de gelo são menos espessas nesses locais.

O oceano que está sob esse gelo exerce pressão sobre as camadas superiores e, como nos polos elas são mais finas, é mais fácil ocorrerem rupturas.

De acordo ainda com as explicações, é provável que primeiro tenha surgido uma única fenda e que esta não tenha voltado a congelar, o que fez parte do oceano fluir para a superfície através da fissura. Com o seu acúmulo e posterior congelamento, houve uma sobrecarga que contribuiu para a formação das demais listras.

GRAVIDADE

As marés e a deformação ocasionadas pela gravidade de Saturno fazem com que as fendas se estreitem e voltem a se dilatar, impedindo que elas fechem, pois o líquido que vaza pelas aberturas colabora para elas permanecerem ativas.

Se Encélado fosse maior e tivesse uma força gravitacional mais acentuada, as fissuras adicionais provavelmente não teriam se formado, o que justifica o fato de as quatro listras só existirem na pequena lua saturniana.