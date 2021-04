Estudo encontra anticorpos em leite de mães vacinadas contra a covid-19

Pesquisadores de Israel descobriram que mulheres que estão amamentando e receberam vacinas contra a covid-19, produzem dois anticorpos específicos (IgA e IgG) contra o coronavírus que são concentrados no leite materno.

A notícia foi publicada nessa segunda-feira (12), na revista científica americana "The Journal of the American Medical Association (JAMA)", mas precisa passar por outras análises. Mesmo assim, os resultados foram considerados animadores porque indicam que os bebês podem receber naturalmente essa dose de proteção.

Segundo a publicação, o estudo acompanhou um grupo de 84 mulheres de dezembro de 2020 a janeiro deste ano. Durante esse período, os pesquisadores colheram por um mês e meio amostras a partir do 14° dia da primeira dose da vacina e após o recebimento da segunda dose.

Na rodada da primeira dose foram encontrados 61,8% de anticorpos IgA contra o coronavírus, na segunda esse percentual era de 86,1%. No caso do anticorpo IgG, que é o que de fato estimula a produção de defesas no corpo, o número de amostras que apresentaram o mesmo, foram aumentando gradualmente até atingir 97%.

Os cientistas deixaram claro que por conta de uma série de normas e limitações não podem ir a fundo para constatar que de fato as crianças estão protegidas da covid-19 por receberem os anticorpos, mas a chance é muito grande.