Estudo aponta que coronavírus sobrevive por até 28 dias em tela de celular

O novo coronavírus pode sobreviver por até 28 dias em superfícies comuns, incluindo cédulas, vidro - como aquele encontrado em telas de telefones celulares - e aço inoxidável, é o que descobriu os pesquisadores da Organização de Ciência e Pesquisa Industrial da Commonwealth (CSIRO, na sigla em inglês), a agência nacional de ciência da Austrália.

De acordo com o site IG, a pesquisa foi publicada na última semana no Virology Journal e destacou que as principais informações sobre o vírus:

1. Sobrevive por mais tempo em temperaturas mais baixas;

2. Tende a sobreviver mais em superfícies não porosas ou lisas, como vidro, aço inoxidável e vinil, em comparação com superfícies irregulares e porosas, como algodão;

3. Sobrevive mais em notas de papel do que em notas de plástico.

A pesquisa é baseada em outros trabalhos sobre covid-19 da agência científica nacional, incluindo testes de vacinas, testes de águas residuais, fabricação e credenciamento de Equipamentos de Proteção Individual (PPE) e painéis de big data que dão suporte a cada estado.