Estudo aponta que consumo de maconha diminui testículos e dificulta fertilidade

Ao medirem os órgãos genitais dos animais e analisarem os seus espematozoides, os testículos dos animais reduziram aproximadamente 12,6 centímetros cúbicos, ou 59% do volume total. A qualidade do esperma também piorou significativamente por causa dos níveis mais baixos de testosterona.

Pesquisadores doescobriram que o consumo de maconha diminui o tamanho dos testículos e também prejudica a fertilidade. Os resultado da pesquisa foi publicada no último domingo (26), na revista Fertility and Sterility.

