Esquerdista Gabriel Boric é eleito o novo presidente do Chile

Gabriel Boric, 35 anos, foi eleito presidente do Chile neste domingo (19). O candidato esquerdista venceu o advogado José Antonio Kast, de ultradireita. Boric já foi deputado e líder estudantil. Ele é a pessoa mais jovem da história a ocupar o cargo. O novo presidente é solteiro e oriundo de Punta Arenas, no extremo sul do país.

