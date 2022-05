Espuma com cheiro ruim invade cidade e causa pânico em moradores

Moradores do bairro de Los Puentes, disseram que a espuma tem um cheiro ruim e está contaminada, no entanto, o prefeito da cidade, Gian Gerometta, afirmou não há indícios de que a espuma cause algum tipo de problema para a saúde da população.

